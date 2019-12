Volkswagen sa lúči s legendárnym Chrobákom animovanou ódou

31.12.2019 | Mediálne.sk

Kampaň „Last mile“ umožňuje fanúšikom rozlúčiť sa s touto ikonou a je zároveň záväzkom Volkswagenu do ďalšej kapitoly

V 90-sekundovom spote od agentúry Johannes Leonardo zaznie pieseň Let It Be od skupiny Beatles, ktorú naspieval detský zbor Pro Musica Youth Chorus. V spote sa objavujú fanúšikovia ale napríklad aj významné osobnosti ako Andy Warhol, Kevin Bacon, ktorých model Beetle nejako zasiahol v ich živote.

Kampaň s reklamným spotom odštartujú počas silvestrovských osláv na Times Square v New Yorku a vysielať ho budú aj televízie ABC a CNN na Silvestra a Nový rok.

Vizitka kampane:

Klient: Volkswagen

Agentúra: Johannes Leonardo

Executive Creative Director: Jimm Lasser