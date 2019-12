Sviatky podľa H&M sú o maličkostiach

04.12.2019 | Mediálne.sk

Vianočný spot reťazca má hviezdne obsadenie, vrátane anglického futbalového reprezentanta Raheema Sterlinga a jeho rodiny

V spote, ktorý sa natáčal v Londýne znie vianočná pieseň Have Yourself a Merry Little Cristmas, ktorú prvýkrát zaspievala Judy Garlandová v roku 1944.

Vizitka kampane: