Škoda - oslávte s nami 125. výročie

10.02.2020 | Mediálne.sk

My oslavujeme, no darčeky dostanete VY! Vyberte si niektorý z ponuky akčných modelov YOUbileum 125 a získajte atraktívnu výbavu a cenovú výhodu až do 1900 €! ŠKODA FABIA, SCALA a KAMIQ už čakajú.

