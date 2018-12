PETA: Zvieratá nie sú vianočné darčeky!

20.12.2018 | Mediálne.sk

Televíznu kampaň pripravila nemecká agentúra Serviceplan.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) je nezisková organizácia, ktorá sa angažuje za práva zvierat vo svojej aktuálnej vianočnej kampani upozorňuje na to, prečo by ste nemali nikdy dávať zvieratá ako darček.

Reklamy a rôzne virálne videá nám ukazujú aký skvelý nápad je strčiť zviera s veľkou červenou mašlou pod stromček, zatiaľ čo v pozadí hrá dojemná vianočná hudba. Mnohé z nich ale po sviatkoch budú opustené, alebo smerujú do útulkov.

PETA pripomína, že so zvieratami nemožno experimentovať alebo zneužívať ich akýmkoľvek spôsobom.