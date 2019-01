Jeff Bridges sa vracia na scénu ako „Dude“ z kultového filmu Big Lebowski

29.01.2019 | Mediálne.sk

Nejedná sa však o pokračovanie filmu, ale objaví sa v reklame na pivo Stella Artois počas Super Bowlu.

Samotný herec na Twitteri najskôr zverejnil video teaser na reklamu belgického pivovaru. V 45 sekundovom spote od agentúry Mother New York sa Dude v jednom bare stretne s hiezdou seriálu Sex and the City Carrie Bradshaw.

Napriek tomu, že sú obidvaja v outfitoch ako ich poznáme z obrazovky, k menšej zmene v interpetácii svojich úloh tu prišlo. Neobjednajú si žiaden Cosmopolitan, ani White Russian (Biely medveď) ako sme u nich zvyknutí, ale pivo Stella Artois. Zmeny môžu byť občas dobré, odzneje na konci spotu.