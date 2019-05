Apple prezentuje svoj vplyv na britskú pop music

21.05.2019 | Mediálne.sk

Umelcom ako Dawid Bowie, Paul McCartney, ale aj The xx, FKA Twigs, Charli XCX alebo Swindle pomáhali realizovať skvelú hudobnú kariéru práve macy

60-sekundový spot je súčasťou kampane „Behind the Mac“, ktorou sa od minulého roku počítačový koncern snaží predstaviť svetu ľudí, ktorí robia na svojom macu niečo výnimočné.

Video v ktorom sa zobrazujú čiernobiele snímky umelcov je doplnené rappovou skladbou What We Do o ktorú sa postaral Swindle s hudobníkmi Rider Shafique, P Money, D Double E a Daley. Spot je distribuovaný najmä na sociálnych sieťach.

Súčasťou kampane je aj stránka Behind the Mac, na ktorej sú jednoduché dôvody, prečo by hudobníci mali používať práve mac.